Программист php для для доработки сайта объявлений

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок130 просмотров
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Согласно ТЗ добавить дополнительные "поля ввода"  при создании объявлений. 

Добавить фильтры в поиске 

Настроить счетчики 

Сайт:comagent.ru на VPS / Linux

PHP
6 лет назад
twitt322
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад