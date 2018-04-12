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Нестандартный каталог Joomla + JBZoo + программирование
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Здравствуйте.
- Есть сайт на joomla 3.
- Реализован каталог материалов с категориями на JBZoo.
- Есть Марки авто - это категории.
- Есть Модели авто - это материалы.
Задача:
Реализовать в материале (конкретная модель авто) так же, как здесь:
- Есть выпадающий список поколения авто.
- Есть выпадающий список комплектации/двигателя авто.
- Далее идет набор из чекбоксов (опций).
- Набор выпадающих опций для списков поколений будет разный для разных марок и моделей авто.
- Набор выпадающих опций для списков комплектации/двигателя также будет разный для разных поколений авто.
- Набор опций (чекбоксы) также будет разный для разных комплектаций/двигателя авто.
- И цены соответственно также будут разные.
Есть базовая цена - это отмеченная галочкой 0 (нулевая) опция, далее каждая опция это + к базовой цене.
Кроме того, там есть шаги + 5000 + 3000 + 2000 и дальше просто ценник не прибавляется (т.е. + "0") если выберешь даже все опции.
Смысл в следующем:
- В списке опций выбрана только нулевая "0" (базовая). Остальные не выбраны.
- Если "первым" выбрать любую опцию из списка, кроме нулевой (базовой), то к цене прибавляется
- +5000
- если "вторым" выбрать любую опцию из списка, то к цене прибавляется
- +3000
- если "третьим" выбрать любую опцию из списка, то к цене прибавляется
- +2000
- если "четвертым и далее" выбрать любую опцию из списка, то к цене ничего не прибавляется
- +0
Вот пример, как у них прослеживается:
Попробуйте "поиграться" галочками.
Сама реализация будет состоять из 2 частей:
1) программная реализация возможности последовательной демонстрации на странице модели выпадающих списков комбинаций и итоговая калькуляция стоимости работ с последующей отправкой заявки. (Это всего лишь программная реализация и создание 1 демонстрационной модели)
2) наполнение для всех марок и моделей автомобилей списков поколений ТС, списков комплектаций/двигателей, списков программных опций, цен на программные опции.
Сам п.2 может быть реализован:
2.1) вручную
2.2) полу-автоматически, нужно спарсить (собрать) все входные данные, сформировать специальный excel, и залить программно.
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Интересует специалист имеющий опыт работы с joomla+jbzoo+программирование.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте техническое задание.
- Посмотрите сайт образец, на котором это уже реализовано.
- Задайте ваши вопросы, если они имеются.
- Напишите, ваши условия сотрудничества.
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