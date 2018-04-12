Нестандартный каталог Joomla + JBZoo + программирование

Здравствуйте.

Есть сайт на joomla 3.

Реализован каталог материалов с категориями на JBZoo.

Есть Марки авто - это категории.

Есть Модели авто - это материалы.

Вот сайт:

https://goo.gl/5Z2eG7

Задача:

Реализовать в материале (конкретная модель авто) так же, как здесь:

https://goo.gl/uKgxJK

Есть выпадающий список поколения авто.

Есть выпадающий список комплектации/двигателя авто.

Далее идет набор из чекбоксов (опций).

Набор выпадающих опций для списков поколений будет разный для разных марок и моделей авто.

Набор выпадающих опций для списков комплектации/двигателя также будет разный для разных поколений авто.

Набор опций (чекбоксы) также будет разный для разных комплектаций/двигателя авто.

И цены соответственно также будут разные.

Есть базовая цена - это отмеченная галочкой 0 (нулевая) опция, далее каждая опция это + к базовой цене.

Кроме того, там есть шаги + 5000 + 3000 + 2000 и дальше просто ценник не прибавляется (т.е. + "0") если выберешь даже все опции.

Смысл в следующем:

В списке опций выбрана только нулевая "0" (базовая). Остальные не выбраны.

Если "первым" выбрать любую опцию из списка, кроме нулевой (базовой), то к цене прибавляется

+5000

если "вторым" выбрать любую опцию из списка, то к цене прибавляется

+3000

если "третьим" выбрать любую опцию из списка, то к цене прибавляется

+2000

если "четвертым и далее" выбрать любую опцию из списка, то к цене ничего не прибавляется

+0

Еще раз, порядок в каком мы выбираем опции не важен, важен порядок "добавления" этих опций в "калькулятор".

Вот пример, как у них прослеживается:

https://goo.gl/uKgxJK

Попробуйте "поиграться" галочками.

Сама реализация будет состоять из 2 частей:

1) программная реализация возможности последовательной демонстрации на странице модели выпадающих списков комбинаций и итоговая калькуляция стоимости работ с последующей отправкой заявки. (Это всего лишь программная реализация и создание 1 демонстрационной модели)

2) наполнение для всех марок и моделей автомобилей списков поколений ТС, списков комплектаций/двигателей, списков программных опций, цен на программные опции.

Сам п.2 может быть реализован:

2.1) вручную

2.2) полу-автоматически, нужно спарсить (собрать) все входные данные, сформировать специальный excel, и залить программно.

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Интересует специалист имеющий опыт работы с joomla+jbzoo+программирование.