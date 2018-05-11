PHP: загрузка файлов на сервер через FTP

Необходимо создать скрипт на php. При заходе на скрипт должны быть 5 полей для выбора файла с компа, и еще одно поле чтобы дать название папке куда все эти файлы сгруппируются на сервере. Когда файлы будут загружены, необходима страница - где будут указаны ссылки на файлы и их размер. Ссылку можно добавить в тег input чтобы ее копировать удобнее было.

Сервера работает на Debian