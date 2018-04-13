Сделать рандомные ссылки на WP

Внизу в подвале нужно поставить 1 динамическую ссылку, которая будет меняться с каждым обновлением страницы. Это всё нужно только для поисковиков, поэтому если есть возможно менять ссылку только для них - ОК.

1 ссылка будет на каждой странице сайта и каждая эта ссылка - динамическая.

Где-то в отдельном файле будет список из этих ссылок, которые будут автоматически подставляться.

Всего в этом файле будет около 700 ссылок.

На сайте стоит кеширование fastestcache, поэтому нужно, чтобы всё вместе работало: страницы кешировались для юзеров, а ссылки менялись.