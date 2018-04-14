Удалить с сайта вредоносный код. Найти уязвимости. Предложить защиту

Если вас по той или иной причине беспокоит безопасность вашего сайта, и вы зашли в профиль Андрея, то рекомендую обратить внимание не только на кол-во отзывов о нем, но и на их содержание. Лично от себя добавлю следующее. Мне понравился комплексный подход Андрея к выполнению задачи: он не только устранил проблемы с сайтом, но и предложил такое решение для защиты, которое разгрузит мою и так забитую голову заказчика в будущем. А во фриланс-сотрудничестве, я считаю это очень важным взаимовыгодным качеством. Из других положительных моментов отмечу: - Точный тайм-менеджмент: какой срок указал, в такой работа была завершена. - Исключительно подробные консультации по своей специализации: достаточно редкое качество, сокращающее дистанцию специалист/клиент и упрощающее понимание. Рекомендую.