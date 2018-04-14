Удалить с сайта вредоносный код. Найти уязвимости. Предложить защиту

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок161 просмотр
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Сайт на Joomla. Уже не первый раз подвергается взлому. В данный момент из обнаруженного - скрытые ссылки. До этого были и вирусы. Необходимо найти и удалить с сайта весь вредоносный код, проанализировать уязвимости и предложить защиту от подобных нарушений безопасности на будущее.

6 лет назад
komanda
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andkln
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Если вас по той или иной причине беспокоит безопасность вашего сайта, и вы зашли в профиль Андрея, то рекомендую обратить внимание не только на кол-во отзывов о нем, но и на их содержание. Лично от себя добавлю следующее. Мне понравился комплексный подход Андрея к выполнению задачи: он не только устранил проблемы с сайтом, но и предложил такое решение для защиты, которое разгрузит мою и так забитую голову заказчика в будущем. А во фриланс-сотрудничестве, я считаю это очень важным взаимовыгодным качеством. Из других положительных моментов отмечу: - Точный тайм-менеджмент: какой срок указал, в такой работа была завершена. - Исключительно подробные консультации по своей специализации: достаточно редкое качество, сокращающее дистанцию специалист/клиент и упрощающее понимание. Рекомендую.
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
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