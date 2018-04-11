Портал (бэк енд + фронт энд) для сравнивания цен

Описание: Необходимо разработать с нуля фронт на Angular (Angular 5+ проект ) В качестве бэка Yii2 (Rest API) – ядро написано ================================================== =============== ================= В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. Также можно писать в скай: тагаеванвар ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект серьезный,поэтому ищу только человека с опытом в
такой теме, если вы без опыта или
показываете чужое портфолио, то при
собеседовании все равно это выясниться,
поэтому просьба не писать таким!
В Заявке Прошу указыватьсразу какой вид деятельности можете
предлоить, примерную стоимость От и До
и сроки исполнения + стоимость за час
работы
Описание:
Суть портала в том чтобысобрать все предложения других больших
порталов (база данных будет вручную
вбиваться) и польхователь смог сравнить
стоимости и качество услуг (качество
по отзывам) всех доступных (будет 3-5
сервисов) сервисов.
Что нужно?
- Бэк енд
- Фронт енд
- Админ панель
- Апи (в будующем для моб приложения)
- Фильтр
- Категория товара
- Модель товара
- Цена (от и до)
- По локализации ( + возможность обозначить расстояние до
100 км например)
- Возможно еще парочку (но уже легкие, однозначные)
- Сортировка
- От низкой к высокой цене
- От высокой к низкой
- Оценка
- Расстояние
- И похожее
- Карточка товара
главная инфа о нем + возможность развернуть
или открыть полностью в окне
Короткая инфа о товаре:
- фотка
- Топ 3-4 низких цен
- Оценка пользователей
- Ссылка на внешний сервис
- Иконки с преимуществами
- Фото
- Общая инфа
- Локализация с картой
- Интеграция с сервисом ньюслеттером
- Так же статичные страницы такие как: О нас, как это
работает, правила пользования, для
парнтеров и похожие.
добавлены новые функции
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