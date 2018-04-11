Портал (бэк енд + фронт энд) для сравнивания цен

Проект серьезный,поэтому ищу только человека с опытом в

такой теме, если вы без опыта или

показываете чужое портфолио, то при

собеседовании все равно это выясниться,

поэтому просьба не писать таким!

В Заявке Прошу указыватьсразу какой вид деятельности можете

предлоить, примерную стоимость От и До

и сроки исполнения + стоимость за час

работы

Описание:

Суть портала в том чтобысобрать все предложения других больших

порталов (база данных будет вручную

вбиваться) и польхователь смог сравнить

стоимости и качество услуг (качество

по отзывам) всех доступных (будет 3-5

сервисов) сервисов.

Что нужно?

Бэк енд

Фронт енд

Админ панель

Апи (в будующем для моб приложения)

Функции:

Фильтр

Категория товара

Модель товара

Цена (от и до)

По локализации ( + возможность обозначить расстояние до 100 км например)

Возможно еще парочку (но уже легкие, однозначные)

Сортировка

От низкой к высокой цене

От высокой к низкой

Оценка

Расстояние

И похожее

Карточка товара

Каждый товар которыйбудет показываться в поиске, будет

главная инфа о нем + возможность развернуть

или открыть полностью в окне

Короткая инфа о товаре:

фотка

Топ 3-4 низких цен

Оценка пользователей

Ссылка на внешний сервис

Иконки с преимуществами

Фото

Общая инфа

Локализация с картой

Интеграция с сервисом ньюслеттером

Так же статичные страницы такие как: О нас, как это работает, правила пользования, для парнтеров и похожие.

Развернутая инфа:ТЗ не конкретное, можетизмениться, так же могут быть еще

добавлены новые функции