Портал (бэк енд + фронт энд) для сравнивания цен

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект серьезный,поэтому ищу только человека с опытом в

такой теме, если вы без опыта или

показываете чужое портфолио, то при

собеседовании все равно это выясниться,

поэтому просьба не писать таким!

В Заявке Прошу указыватьсразу какой вид деятельности можете

предлоить, примерную стоимость От и До

и сроки исполнения + стоимость за час

работы

Описание:

Суть портала в том чтобысобрать все предложения других больших

порталов (база данных будет вручную

вбиваться) и польхователь смог сравнить

стоимости и качество услуг (качество

по отзывам) всех доступных (будет 3-5

сервисов) сервисов.

Что нужно?

  • Бэк енд
  • Фронт енд
  • Админ панель
  • Апи (в будующем для моб приложения)
Функции:

  • Фильтр
  • Категория товара
  • Модель товара
  • Цена (от и до)
  • По локализации ( + возможность обозначить расстояние до

    100 км например)

  • Возможно еще парочку (но уже легкие, однозначные)

  • Сортировка
  • От низкой к высокой цене
  • От высокой к низкой
  • Оценка
  • Расстояние
  • И похожее
  • Карточка товара
Каждый товар которыйбудет показываться в поиске, будет

главная инфа о нем + возможность развернуть

или открыть полностью в окне

Короткая инфа о товаре:

  • фотка
  • Топ 3-4 низких цен
  • Оценка пользователей
  • Ссылка на внешний сервис
  • Иконки с преимуществами
Развернутая инфа:
  • Фото
  • Общая инфа
  • Локализация с картой
  • Интеграция с сервисом ньюслеттером
  • Так же статичные страницы такие как: О нас, как это

    работает, правила пользования, для

    парнтеров и похожие.

ТЗ не конкретное, можетизмениться, так же могут быть еще

добавлены новые функции  

6 лет назад
goldenanton
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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