Перенести базу клиентов из Bitrix24 в amocrm

Нужен персер для сайта [url=https://trademarkia.com/]https://trademarkia.com/[/url] Суть такая есть у меня большой список брендов, мне нужно имена брендов пропустить через этот сервис и спарсить все не зарегистрированные на этом сайте имена. Если имя не зарегистрировано вам предложит зарегистрировать ...