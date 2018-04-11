Перенести базу клиентов из Bitrix24 в amocrm

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Добрый день. Задача следующая: есть база клиентов в bitrix 24 с разными сущностями (лиды, контакты, сделки), сейчас стоит задача перейти на amocrm без потери действующей базы. 

6 лет назад
guest_15234555019087
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад