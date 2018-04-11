Плетёжный процессор

$3200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки118 просмотров
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Необходимо разработать payment processor решение согласно прикреплёному документу, проект должен быть реализован на php, у Вас должен быть опыт в подобных проектах (финансы, банковские системы).

6 лет назад
Safenetpay
32 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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