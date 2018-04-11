Разработать модуль оплаты на Webasyst

В связи с тем что сайт рухнул - нужно залить на сайт систему учета заказов и контроля сроков исполнителей по выполнения курсовых работ, настроить рассылку на почтовые ящики авторов (там функция прикручена) и настроить рассылку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать модуль оплаты согласно макету на Webasyst.
В рассчете доставке должна быть взаимосвязь по api с курьерской службой а
также возможность ее отключения и взаимосвязь с любыми установленными
модулями доставки (вывод из них инфы в способы доставки).
Очень важно чтобы модуль и макет не затрагивали ядро системы и те функции, которые могут обновиться Webasysto'м.
То есть верстка и функционал не должны слетать при обновлении Webasyst или иных модулей.
Напишите пожалуйста сроки и стоимость работы.
ПС. Приложите пожалуйста примеры других работ, выполненных вами под Webasyst или иную другую CMS такого же уровня
Оплата СБР или по договору юр лицо и безнал
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо доделать начатый проект по написанию калькулятора на сайт, используемые технологии: PHP, MySQL, Java, Ajax, полное ТЗ есть, принцип написания: ТЗ разбивается на части, оплачивается по договоренности, за каждую реализованную часть, работы ведутся на сервере заказчика.Завершен6 лет назад
Есть форум на vbulletin. Хотим добавить доску объявлений. Всё на одном домене! + редизайн форума! Цена\Сроки Примерное что хотим увидеть на нашем форуме http://www.sti-club.su/ реализовано тут!Закрыт6 лет назад
Сверстать и установить одностраничник на WP. Исходники в PSD. + сделать адаптивЗавершен6 лет назад
Найден вирус (1 файл), необходимо вылечить. Какова будет стоимость защиты сервера? .php: Win.Trojan.Rst-2 FOUNDВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Интересует вопрос создания своей криптовалюты на эфири.Особенность - хочется чтобы холдерам криптовалюты в месяц начислялись проценты. Это надо реализовывать вручную или можно прописать в конфигурацию криптовалюты?Скажите стоимость и время разработки стандартного токена на эфире сколько?СпасибоЗакрыт6 лет назад
AMOCRM[url=https://www.amocrm.ru/partners/private/]https://www.amocrm.ru/partners/private/[/url]Необходимо пройти тест на партнера AMO CRM. Задача считается выполнена: Если тест пройден успешно. Все вопросы и корректные ответы скопированы в WORD файл. Логин, пароль к кабинету - предотсавлю после назначения на выполнение задания.Закрыт6 лет назад
На сайте https://ivanovskiytekstil.ru настроена интеграция с CRM online.business.ru (с сайта товары и заказы передаются в СRM).Почти со всеми товарами все хорошо, но некоторые (есть примеры артикулов) не передаются в CRm. Соответственно и заказы с ними ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $170
Вот верстка https://yadi.sk/d/-y9IYAok3UJpmN Вот ТЗ https://yadi.sk/d/n8zBXArL3UJpp8 Частичная постоплата Срок - 10 днейЗавершен6 лет назад
Есть ряд правок, нужен специалист который хорошо разбирается в этом конструкторе. Более подробно обговорю в переписке с кандидатами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад