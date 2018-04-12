Настроить систему учета заказов

В связи с тем что сайт рухнул - нужно залить на сайт систему учета заказов и контроля сроков исполнителей по выполнения курсовых работ, настроить рассылку на почтовые ящики авторов (там функция прикручена) и настроить рассылку по смс + добавить чтобы заказы с сайта поступали не в систему а на почту

Сайт helpcad.ru

Какая будет стоимость настройки?

Саму систему прикрепил

Ну и вдруг у кого то есть уже готовые более современные системы именно готовые (чтоб недорогие) то готов рассмотреть ваши предложения