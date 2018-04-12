Настроить систему учета заказов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с тем что сайт рухнул - нужно залить на сайт систему учета заказов и контроля сроков исполнителей по выполнения курсовых работ, настроить рассылку на почтовые ящики авторов (там функция прикручена) и настроить рассылку по смс + добавить чтобы заказы с сайта поступали не в систему а на почту 

Сайт helpcad.ru

Какая будет стоимость настройки?

Саму систему прикрепил

Ну и вдруг у кого то есть уже готовые более современные системы именно готовые (чтоб недорогие) то готов рассмотреть ваши предложения

6 лет назад
helpcad
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать интернет-магазин на Yii

    На сайте https://ivanovskiytekstil.ru настроена интеграция с CRM online.business.ru (с сайта товары и заказы передаются в СRM).Почти со всеми товарами все хорошо, но некоторые (есть примеры артикулов) не передаются в CRm. Соответственно и заказы с ними ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добработка магазина Joomshoping (Несколько задач)

    ЗАДАНИЕ 1 – Обновить до последней версии Joomla и понять почему сайт не работает(белый экран) после обновления. После обновления проверить работоспособность сайта полностью (адаптивность, заказ товара и т.п.)   ЗАДАНИЕ 2 – Нужно добавить к каждому ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта на MODX REVO

    Необходимо разработать сайт на MODX REVO. Необходима адаптивная верстка главной страницы и 3х внутренних и установка на CMS.  Макеты страниц по ссылкам: http://effect-projects.ru/tathimpolimer-dizajn-glavnoj, http://effect-projects.ru/tathimpolimer-katalog, http://effect-projects.ru/tathimpolimer-stranica-produkta, http://effect-projects.ru/tathimpolimer-polilast ТЗ (во вложении)  ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ !

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция

    Прилагаем далее ссылку на ДЕМО-пакет с презентацией процесса интеграции с платформой MyTVHLink.Настоящий демо-пакет содержит всю информацию по программированию интеграции с базисом на XML.1) Скачайте пакетhttp://www3.tvh.be/download/webservices/TVHWebServicesDemo2Setup.exeДемо-пакет включает два иллюстративных приложения, одно в java и второе в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Форма заявки на расчет joomla 3

    Нужно реализовать подобную форму заявки на расчет - [url=http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/]http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/[/url] Имею ввиду где начинается "Калькулятор расчета кухни онлайн", шаги 1-8, но это не калькулятор, сбор данных просто. Прикрепил файла. в doc продублировано, так как на фото возможно ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать баннер (слайдер) кликабельным

    $15

    Сайт на 1с битрикс использует шаблон "Шопоголик" https://shopogolik.studiofact.ru/ Нужно главный слайдер сделать кликабельным, с возможностью назначать url для каждого слайда. Сейчас ссылки можно размещать только на нажатие кнопки "подробнее" на слайдере Саму кнопку и текст с слайдера нужно скрыть, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Телеграм бот, расписание пар

    Нужен бот для телеграма, бот должен выполнять функции : Студент нажимает старт, бот его приветствует, студент выбирает группу, бот скидывает ему расписание. Бот будет установлен на свои сервера.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Админка и API

    Нужно сделать web админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗи mockups отправлю в личку.  Рассмотрю разные варианты, как чистый PHP, так и работа с разными фреймворками Laravel, yii2 или же могут быть ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад