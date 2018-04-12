Настроить систему учета заказов

На сайте https://ivanovskiytekstil.ru настроена интеграция с CRM online.business.ru (с сайта товары и заказы передаются в СRM).Почти со всеми товарами все хорошо, но некоторые (есть примеры артикулов) не передаются в CRm. Соответственно и заказы с ними ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с тем что сайт рухнул - нужно залить на сайт систему учета заказов и контроля сроков исполнителей по выполнения курсовых работ, настроить рассылку на почтовые ящики авторов (там функция прикручена) и настроить рассылку по смс + добавить чтобы заказы с сайта поступали не в систему а на почту
Сайт helpcad.ru
Какая будет стоимость настройки?
Саму систему прикрепил
Ну и вдруг у кого то есть уже готовые более современные системы именно готовые (чтоб недорогие) то готов рассмотреть ваши предложения
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $170
Вот верстка https://yadi.sk/d/-y9IYAok3UJpmN Вот ТЗ https://yadi.sk/d/n8zBXArL3UJpp8 Частичная постоплата Срок - 10 днейВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть ряд правок, нужен специалист который хорошо разбирается в этом конструкторе. Более подробно обговорю в переписке с кандидатами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
ЗАДАНИЕ 1 – Обновить до последней версии Joomla и понять почему сайт не работает(белый экран) после обновления. После обновления проверить работоспособность сайта полностью (адаптивность, заказ товара и т.п.) ЗАДАНИЕ 2 – Нужно добавить к каждому ...Закрыт6 лет назад
Необходимо разработать сайт на MODX REVO. Необходима адаптивная верстка главной страницы и 3х внутренних и установка на CMS. Макеты страниц по ссылкам: http://effect-projects.ru/tathimpolimer-dizajn-glavnoj, http://effect-projects.ru/tathimpolimer-katalog, http://effect-projects.ru/tathimpolimer-stranica-produkta, http://effect-projects.ru/tathimpolimer-polilast ТЗ (во вложении) ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ !Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Прилагаем далее ссылку на ДЕМО-пакет с презентацией процесса интеграции с платформой MyTVHLink.Настоящий демо-пакет содержит всю информацию по программированию интеграции с базисом на XML.1) Скачайте пакетhttp://www3.tvh.be/download/webservices/TVHWebServicesDemo2Setup.exeДемо-пакет включает два иллюстративных приложения, одно в java и второе в ...Закрыт6 лет назад
Нужно реализовать подобную форму заявки на расчет - [url=http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/]http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/[/url] Имею ввиду где начинается "Калькулятор расчета кухни онлайн", шаги 1-8, но это не калькулятор, сбор данных просто. Прикрепил файла. в doc продублировано, так как на фото возможно ...Закрыт6 лет назад
- $15
Сайт на 1с битрикс использует шаблон "Шопоголик" https://shopogolik.studiofact.ru/ Нужно главный слайдер сделать кликабельным, с возможностью назначать url для каждого слайда. Сейчас ссылки можно размещать только на нажатие кнопки "подробнее" на слайдере Саму кнопку и текст с слайдера нужно скрыть, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен бот для телеграма, бот должен выполнять функции : Студент нажимает старт, бот его приветствует, студент выбирает группу, бот скидывает ему расписание. Бот будет установлен на свои сервера.Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать web админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗи mockups отправлю в личку. Рассмотрю разные варианты, как чистый PHP, так и работа с разными фреймворками Laravel, yii2 или же могут быть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад