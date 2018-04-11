Интеграция

Прилагаем далее ссылку на ДЕМО-пакет с презентацией процесса интеграции с платформой MyTVHLink.Настоящий демо-пакет содержит всю информацию по программированию интеграции с базисом на XML.1) Скачайте пакетhttp://www3.tvh.be/download/webservices/TVHWebServicesDemo2Setup.exeДемо-пакет включает два иллюстративных приложения, одно в java и второе в .net.2) Для тестирования: откройте файл runappStaticIP.cmd и укажите следующие имя и парольКлиент: Сетевое имя: w252093Пароль: RAPJ1C1PЕсли требуется дополнительное сетевое имя, свяжитесь с отделом е-коммерции ([email protected]) для установки приложения на другом компьютере.Внимание: это Ваш фактический клиентский номер, поэтому для симуляцииразмещения заказов, пользуйтесь приоритетом 'заказ-тест'.Еcли Вы хотите симулировать размещение заказа через SOAP UI, следуйтеинструкциям в приложении.3) Где найти информацию по началу интеграции? (Документация на английском)В демонстрации: C:\TVHWebServices\docsВ следующем WSDLhttp://www2.tvh.be/axis2/services/TvhwsService?wsdlВ приложенных документах:webservicessoap UI4) Запуск:По окончанию программирования, нам необходимо добавить Ваш клиентскийномер к списку, позволяющему размещать фактические заказы.

Клиентский номер будет дан позже.

С уважение Валерий