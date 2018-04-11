Доработка сайты на джумла

есть сайта визитка на джумле (ремонт телефонов)

хотим его переделать в сайт, то есть на каждый вид работы с ценой создать внутреннюю типовую страницу с описанием (сейчас цена с работой просто текст, а будет ссылкой) - пример http://аймолодец.рф/

на сайте нужно поменять изображения на новые хорошего качества, добавить полосу фото работников, подобрать цвета чтобы читался текст хорошо и добавить пару форм с предложениями, чтобы клиенты оставляли заявки со скидками

подробности в личку.

Только для тех кто уже имеет опыт работы с джумлой.