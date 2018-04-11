Доработка сайты на джумла

[b]Задача[/b] [list=1][*]Сделать вывод ajax формы для ввода данных о компании во всплывающем окне. В параметрах вызова может быть ID компании, тогда выводим данные этой компании для редактирования. Введённую информацию нужно проверить и сохранить в другую таблицу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайта визитка на джумле (ремонт телефонов)
хотим его переделать в сайт, то есть на каждый вид работы с ценой создать внутреннюю типовую страницу с описанием (сейчас цена с работой просто текст, а будет ссылкой) - пример http://аймолодец.рф/
на сайте нужно поменять изображения на новые хорошего качества, добавить полосу фото работников, подобрать цвета чтобы читался текст хорошо и добавить пару форм с предложениями, чтобы клиенты оставляли заявки со скидками
подробности в личку.
Только для тех кто уже имеет опыт работы с джумлой.
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