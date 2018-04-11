Требуется скрипт

1. берет ключевые слова из txt файла (слова на кириллице)

2. скрипт парсит поисковую выдачу (по апи или морду, но может быть капча)

3. собирает по каждому ключу первые 10 результатов

4. заходит на сайт и проверяет есть ли такая строка http://joxi.ru/823KBezc6NWBP2 ну или по маске, я напишу список того что надо проверять.

5. нужные урлы сохраняем списком в базу, проверяем на дубликат.

все.

какая цена?

оплата по факту.