CMS webasyst Программист

Добрый вечер! Для сайта Stangrad.ru требуется подключить модуль улучшенного определения местоположения http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/edost.locations/ Сайт на битриксе. Оставляйте заявки и стоимость. Спасибо.
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