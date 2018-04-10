Несложная корректировка компонента joomla 2.5

Привет! Есть эксель файл в котором есть строгий синтаксис и есть второй файл с данными, но они неправильно структурированы, например для импорта дополнительных картинок: Как есть сейчас: id ﻿ ﻿image 130 ﻿image1.jpg;image2.jpg;image3.jpg 131 ...