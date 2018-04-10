Несложная корректировка компонента joomla 2.5

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки132 просмотра
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Небольшая корректировка готового компонента - прайслиста.  

1. Редактирование юзерами только своих позиций

2. исправление добавления юзерами позиций с сайта

3. и еще помелочи

Joomla
6 лет назад
shsasa
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад