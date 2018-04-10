Продающий Landing page для детской игрушки.

1. Обновить фреймворк twiter на сайте до 4-й версии. 2. Подключить jquery-пагинацию к страницам 3. Поправить ошибки появившиеяс при обновлении. Оплата по факту WMR, QIWI
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Необходимо сделать полностью с нуля Landing page для детской игрушки.
Вот пример структуры сайта, которую нужно сделать: http://diesel.pokupayvradost.ru/
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