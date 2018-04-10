Нужно исправить ошибки и недоделки в сайте на Битрикс – idoshop.ru.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно исправить ошибки и недоделки в сайте на Битрикс – idoshop.ru.

Список работ и техническое задание прилагаю

Пожалуйста, присылайте предложения с указанием цены и срока работы 

6 лет назад
kopenko
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Crm для учебного центра

    $300

    Необходимо разработать онлайн crm Учет клиентов: -  клиентская база (откуда пришел, на какой курс, стоимость...) с днями рождения (с напоминалкой Поздравить) - возможность формировать по группам из студентов и видеть свободные места в текущей группе -Контроль посещаемости студентов -Анализ эффективности ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищем PHP-разработчика на фреймворке Yii 2

    Добрый день, уважаемые разработчики!  С целью разработки SaaS-решения для теннисного клуба, команде требуется PHP-гуру с опытом разработки на Yii + JQuery.  Фронтенд приложения практически готов, требуется человек, который создаст административную панель на базе AdminLTE, с учётом текущей ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Администрирование сайта Joomla! 3.4.8

    Работа не постоянная. Время от времени нужны правки сайта, однако следует понимать что с текстами или картинками мы боремся сами - есть минимальная БД как правило нужны дополнения и исправления к ней.  Оплата сдельная.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать парсер

    $15

    Написать скрипт парсера который бы информацию со страницы https://ru.investing.com/crypto/currencies записывал в таблицу базы данных, предварительно текущую информацию перенесил в другую таблицу. Оплата WMR или QIWI

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Трекер на redis

    $35

    Написать скрипт трекера, который бы 1. Всю информацию с приходящих кликов записывал бы в базу redis, 2. далее по ключу  из входящего клика брал ссылку из второй базы для перехода и переходил по ней. 3. Если ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сервис по приему смс

    Добрый день, уважаемые фрилансеры.  Нужно разработать личный кабинет,  сервиса по приему смс  Сайты похожей тематики: [url=https://goo.gl/CfhzU9]https://goo.gl/CfhzU9[/url]   [url=https://goo.gl/aBRnCz]https://goo.gl/aBRnCz[/url]   [url=https://goo.gl/2EaNB9]https://goo.gl/2EaNB9[/url]  [url=https://goo.gl/4ai9fm]https://goo.gl/4ai9fm[/url]   Личный кабинет: Слева будут доступны следующие пункты меню Личного кабинета: [list][*]Активация получения SMS [*]Аренда SIM [*]История [*]Пополнение [*]Настройки [*] [list][*]Мои данные [*]Безопасность [/list][*]API [*]Мои рефералы [/list]Пользователю будут доступно два счета: [list][*]Основной [*]Бонусный (на него будут засчитываться бонусы ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простая API-интеграция

    Приветствую. Суть задачи следующая, мне нужно подружить сайт с сервисом рассылок вконтакте.    Алгоритм примерно такой:    Я отдаю Вам ссылку вида сайт.ру/?id=idчеловекавконтакте    Например: google.com/?id=2281488 , где цифры  это айдишник страницы вконтакте, с которым работает сервис рассылок.    Вы обрабатываете запрос на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подправить скрипт для формирования yml-прайс листа для Я.маркета.

    MODx Evo Подправить скрипт для формирования yml-прайс листа для Я.маркета.  http://ikeds.ru/yml.php - формируемый прайс Добавить соответсвующие графы: TypePrefix - категории товара в произвольном типе описания (vendor.model). Например, «мобильный телефон», «стиральная машина», «угловой диван». vendorCode - код товара (код производителя).  Элемент , ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад