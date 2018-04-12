Трекер на redis

Написать скрипт трекера, который бы

1. Всю информацию с приходящих кликов записывал бы в базу redis,

2. далее по ключу из входящего клика брал ссылку из второй базы для перехода и переходил по ней.

3. Если ключ не найден переходил бы по ссылке по зараненее указанной как константа

4. По api протоколу мог бы отдавать информацию о кликах и удалять записи

5. По api протоколу мог бы мог бы позволять

читать, добавлять, изменять и удалять записи из второй базы.

Оплата WMR или QIWI по факту.