Здравствуйте! Создаем браузерную игру. Нужен класс на javascript. Напишите его сами или найдете в интернете - не особо важно. Главное - скорость скрипта и необходимые функции. В скрипте должны быть следующие функции: 1. callback всех (или почти) событий (к примеру, нажатие ...
Внести изменения в сайт согласно техзадания (программисту)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые програмисты,
необходимо внесение изменений в сайт согласно техзадания прикрепленного в файле (правка темы, создание всплывающей формы, мелкие правки хедера и тд. всего 6 пунктов)
адрес сайта http://www.tehnopolis.in.ua
сайт на вордпрессе.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на WP, когда-то на нем был установлен wordfence с заменой урла админки, потом WP Security тоже с заменой урла и, возможно, какими-то еще настройками. Теперь не могу найти адрес админки и войти :) Доступ по Ftp ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, нужен интернет-магазин на джумле, бюджетная разработка, есть дизайн, странницы каталогов в виде таблиц, карточка товара, корзина, оформление заказа, личный кабинет, импорт/экспорт товараВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен бот с простым алгоритмом для телеграмм. Человек пишет роботу команду /strart. робот в ответ ему дает кнопки с выбором. и за 3 - 4 шага, передает диалог в другой аккаунт телеграмм оператору, который ему отвечает в ...Завершен6 лет назад
Создание сайта интернет-магазина на Shopify по готовому примеру (образцу). Загрузка товаров, описания, изображений.Закрыт6 лет назад
**Необходимо подключиться к сокету , не через сайт , а на прямую.** Нужен человек понимающий сокеты([url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsocket.io&post=-95882318_2538&cc_key=]socket.io[/url]) , имеется скрипт(расшиерние на js) работающий на сокетах, нужно перейти на ноду (на прямую к сокету подключаться , а не ...Закрыт6 лет назад
Требуется установить 3 всплывающие формы на сайт с полями для сбора данных! Кроме этого установить счетчик директа и установить цели на все кнопки сайта. Сайт сделан на ворд пресс. 1 форма Вступление в группу ВК Появление при скроле после ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно создать скрипт личного кабинета пользователя, потом его зальем на сайте через конструктор сайтов. Кабинет должен быть с логином, паролем, суммой баланса на счету и сумма остатка платежа за товар (так как товар ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
На сайте [url=http://avtoshtuchki24.ru/]avtoshtuchki24.ru/[/url] есть способ оплаты при оформлении заказа – Яндекс.Деньги и почему-то при выборе этого способа – нет возможности выбрать МЕТОД оплаты. Если потестировать аналогичный момент на [url=http://маслозона.рф/]маслозона.рф/[/url] (любой типовой шаблон Opencart)- там появляется ...Закрыт6 лет назад
- $1
Что есть, в function.php написал код для добавления нового типа записи hotels. Так же для новых типов записей присутствую категории. В самой записи url меняется site.ru/greece/hotels/hotels-123, но при переходе на страницу выдает 404 Необходимо сделать что-то то типа ...Завершен6 лет назад