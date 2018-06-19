Wordpress register_custom_post_types и новые uri

Что есть, в function.php написал код для добавления нового типа записи hotels.

Так же для новых типов записей присутствую категории.

В самой записи url меняется site.ru/greece/hotels/hotels-123, но при переходе на страницу выдает 404

Необходимо сделать что-то то типа site.ru/greece/hotels/hotels-123 чтобы запись была доступна по этому url