Wordpress register_custom_post_types и новые uri

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки115 просмотров
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Что есть, в function.php написал код для добавления нового типа записи hotels.

Так же для новых типов записей присутствую категории.

В самой записи url меняется site.ru/greece/hotels/hotels-123, но при переходе на страницу выдает 404

Необходимо сделать что-то то типа site.ru/greece/hotels/hotels-123 чтобы запись была доступна по этому url

WordPress
6 лет назад
egiscore
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gev-pro
Геворг 
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