Опенкарт, доработка функционала

[b]Доброго дня.[/b] На сайте Wordpress 4.9.5 имеется три страницы Горячее, Популярное, Новое. Выводится в файле /шаблон/page.php На сайте внедрен плагин фронтед создания поста по 6 типам. Настройками шаблона в админке определено, что в Новое должны выводится все Последние ...
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