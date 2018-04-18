Опенкарт, доработка функционала

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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Необходимо доработать некоторые моменты в функционале на CMS Опенкарт.  

6 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
babasik
Максим 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$30
1 день
Ранее уже сотрудничали с Максимом, сотрудничество прошло успешно как и в предыдущий раз.
Второй раз работаем и снова никаких проблем. Александр точно понимает, что хочет, четко формулирует задачи и быстро их проверяет. Рекомендую