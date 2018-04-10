Доработать тему The7 для сайта на Wordpress

Нужно написать парсер. Примерные данные: есть три сайта нужен парсер который регулярно (раз всутки) будет парсить нужные товары (с трёх сайтов) и раскидывать в нужные категории. По товарам нужно: фотографии товара, краткое описание, полное описание, технически ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress со свежеустановленной профессиональной темой The7 («из коробки»).
Нужно внести изменения в данную тему (сделать дочернюю тему)- сверстать ТОЛЬКО шапку, подвал и главное меню, сделать их как на макетах.
Адаптивность сайта необходимо сохранить.
Желателен опыт работы с темой The7 (укажите, если у Вас есть такой опыт).
Макеты, подробности - прилагаю.
Укажите стоимость и сроки.
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