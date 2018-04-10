Доработать тему The7 для сайта на Wordpress

Есть сайт на Wordpress со свежеустановленной профессиональной темой The7 («из коробки»).

Нужно внести изменения в данную тему (сделать дочернюю тему)- сверстать ТОЛЬКО шапку, подвал и главное меню, сделать их как на макетах.

Адаптивность сайта необходимо сохранить.

Желателен опыт работы с темой The7 (укажите, если у Вас есть такой опыт).

Макеты, подробности - прилагаю.

Укажите стоимость и сроки.