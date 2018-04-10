Требуется консультация по mysql

Нужно написать парсер. Примерные данные: есть три сайта нужен парсер который регулярно (раз всутки) будет парсить нужные товары (с трёх сайтов) и раскидывать в нужные категории. По товарам нужно: фотографии товара, краткое описание, полное описание, технически ...
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Здравствуйте. Имеется следующий запрос:
[code]UPDATE `users_custom_fields`
SET `value` = (
SELECT `user_id`
FROM `users`
WHERE `klichka_official` = `users_custom_fields`.`value` AND
`user_gender` = 'male'
LIMIT 1
)
WHERE `field_id` = 44 AND
`value` NOT REGEXP '^[0-9]+$';[/code]
на данный момент насколько я понял, если подзапрос возвращает пустое значение - оно присваивается ячейке value. Как мне написать запрос, который бы проверял результат подзапроса на NULL, и в случае NULL - оставлял value без изменений, в ином случае - менял на результат подзапроса.
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