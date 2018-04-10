Требуется консультация по mysql

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Имеется следующий запрос:

[code]UPDATE `users_custom_fields`

SET `value` = (

 SELECT `user_id`

 FROM `users`

 WHERE `klichka_official` = `users_custom_fields`.`value` AND

`user_gender` = 'male'

 LIMIT 1

  )

WHERE `field_id` = 44 AND

`value` NOT REGEXP '^[0-9]+$';[/code]

на данный момент насколько я понял, если подзапрос возвращает пустое значение - оно присваивается ячейке value. Как мне написать запрос, который бы проверял результат подзапроса на NULL, и в случае NULL - оставлял value без изменений, в ином случае - менял на результат подзапроса.

MySQL
6 лет назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад