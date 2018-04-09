Изменение в коде обработчика платежа digiseller webmoney

В общем, имеется сайт, с балансом пользователя, оплата происходит через сервис digiseller от webmoney. Сам платеж работает, деньги на мой счет поступают, но не работает обработчик платежа, и не обрабатывает уникальный код на странице, и уж тем более не поступают на баланс пользователя. Нужно посмотреть код и исправить его, что бы платеж автоматически проходил и зачислялся на баланс пользователя на сайте.