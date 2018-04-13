Woocommerce

Поправить сайт после установки SSl сертификата, криво отображается, нужно все с http поменять на https Срочная работа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ
1. Перестала работать корзина. Не нажимается ( Конфирм).
Должна срабатывать страница отображения информации о покупке и далее подгрузаться плагин мерчанта. (paymill)
2. При удалении товара нужно обновить страницу. чтобы он исчез из корзины.
3. На страницы платежа выводится три ошибки
Нужно это устранить.
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