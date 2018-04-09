PHP Загрузка файлов на сервер

$12
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Нужно сделать простую и понятную загрузку на сайт. желательно использовать уже существующий в паблике и проверенный скрипт.

На входе id=1766 это имя папки, в которую должны заливаться файлы. Так же желательно, чтобы легко настраивались разрешенные форматы файлов. Создается папка в номером в каталоге для хранения файлов ./download

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад