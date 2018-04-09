Интеграция верстки на 1С Битрикс

Приветствую друзья!

Имеется адаптивно корректно сверстанные 7 страниц.

В них большая главная страница, остальные типовые.

Есть миникаталог и товар, но это не ИМ, а просто каталог.

Как оформлять заявку:

1) Приблизительная цена

2) Кол-во работ не менее 3х (предоставить ссылки)

3) Срок выполнения проекта

Условия работы:

1) Оплата за каждый этап работы по факту выполнения, обсуждается индивидуально

2) Выплата происходит в течении 5 минут после принятия одно этапа

3) Исполнитель должен быть онлайн 10 часов в день. Если в без предупреждения пропали на 1 день, контракт расторгнут

4) Умение адекватно оценить сроки выполнения проекта. Если в оговоренные вами сроки Вы не уложились по Вашим личным причинам, тогда оплата за просроченный этап меньше

5) Если Вы дочитали до этого пункта - Вы большой молодец. В оформлении заявки начинайте с пункта 0) фразой: "Люблю Битрикс"