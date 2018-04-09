Интеграция верстки на 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Приветствую друзья! 

Имеется адаптивно корректно сверстанные 7 страниц. 

В них большая главная страница, остальные типовые. 

Есть миникаталог и товар, но это не ИМ, а просто каталог. 

Как оформлять заявку:

1) Приблизительная цена 

2) Кол-во работ не менее 3х (предоставить ссылки)

3) Срок выполнения проекта

Условия работы:

1) Оплата за каждый этап работы по факту выполнения, обсуждается индивидуально

2) Выплата происходит в течении 5 минут после принятия одно этапа

3)  Исполнитель должен быть онлайн 10 часов в день. Если в без предупреждения пропали на 1 день, контракт расторгнут 

4) Умение адекватно оценить сроки выполнения проекта. Если в оговоренные вами сроки Вы не уложились по Вашим личным причинам, тогда оплата за просроченный этап меньше

5) Если Вы дочитали до этого пункта - Вы большой молодец. В оформлении заявки начинайте с пункта 0) фразой: "Люблю Битрикс"

6 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад