Синхронизировать публикации сайта-объявлений с почтой

Веб-программированиеЗавершен4 заявки233 просмотра
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Необходимо с сайта http://diesel.elcat.kg/  ,  https://stroka.kg/  и Lalafo.kg в рубрике (разделе) продажа  участков: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/   и https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki спарсить первые публикации с тэгами "Участок" или "Участки" на почту( gmail и icloud или Yandex), для того чтобы быстро реагировать на объявления с продажей земельных участков.

6 лет назад
michaelten
39 летКиргизия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист, весь объем работы проделано качественно, оперативно и в кратчайшие сроки+адекватная стоимость услуг. Очень благодарен и рекомендую. Спасибо, обязательно буду обращаться к вам.
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