Оптимизация сайта Wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки282 просмотра
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Требуется оптимизировать проект на wordpress, и произвести анализ кода скриптов с целью его оптимизации, а также оптимизации запросов к базе данных, которые производят скрипты при своей работе.

Прикрепляю скрины с google speed. Также, прошу указать скайп.

WordPress
6 лет назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
SobolevAnatoly
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
1 день
Приятно было работать с Анатолием! Рекомендую как ответственного специалиста и отзывчивого человека! Продолжим работу на других проектах
С Михаилом было приятно работать, задача поставлена четко, работа оплачена без задержек, буду рад дальнейшему сотрудничеству.