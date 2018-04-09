Разработать игру на Phaser.js

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Нужно разработать игру на Phaser.js, игра - танки, похожа на Dandy версию.

Пишите в скайп, давайте ссылки на уже разработанные вами JavaScript игры.

6 лет назад
LP_FUNKy
38 летНидерланды
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад