Нужен специалист для программирования сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок217 просмотров
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Необходимо помочь сайту http://2kls.ru/ переехать на новый хостинг. Просьба указать цену за которую готовы помочь, ориентировочные сроки и что необходимо. Так же просьба указывать ориентировочные сроки выполнения

6 лет назад
ivan_kls
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад