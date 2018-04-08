Требуется бот для телеграм

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот для выдачи последних 10-ти постов с канала донора.
При нажатии на кнопку "Проверить доступ" если у юзера открыт доступ
появляется соответствущее сообщение "Для Вас доступ открыт" с указанием
его id номера.
Если доступ закрыт "Для Вас доступ закрыт" с указанием его id номера.
Пользователь получает доступ по id номеру, который указан в БД.
При нажатии на кнопку "Получить 10 последних" появляются один за другим последние посты с канала донора в кол-ве 10 штук.
Еще хотелось бы чтобы при появлении нового поста на канале доноре он
автоматом репостился в бот без нажатия на кнопку "Получить 10
последних".
У каждого пользователя должен быть доступ на определенное время, которое устанавливается в БД. Например доступ открыт
на 30 дней . Через 30 дней доступ к сообщениям будет закрыт.
В БД также нужно, чтобы отображался ник пользователя, если он у него есть.
Пример - @King_Trade_VIP_bot
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