Требуется бот для телеграм

Нужен бот для выдачи последних 10-ти постов с канала донора.

При нажатии на кнопку "Проверить доступ" если у юзера открыт доступ

появляется соответствущее сообщение "Для Вас доступ открыт" с указанием

его id номера.

Если доступ закрыт "Для Вас доступ закрыт" с указанием его id номера.

Пользователь получает доступ по id номеру, который указан в БД.

При нажатии на кнопку "Получить 10 последних" появляются один за другим последние посты с канала донора в кол-ве 10 штук.

Еще хотелось бы чтобы при появлении нового поста на канале доноре он

автоматом репостился в бот без нажатия на кнопку "Получить 10

последних".

У каждого пользователя должен быть доступ на определенное время, которое устанавливается в БД. Например доступ открыт

на 30 дней . Через 30 дней доступ к сообщениям будет закрыт.

В БД также нужно, чтобы отображался ник пользователя, если он у него есть.

Пример - @King_Trade_VIP_bot