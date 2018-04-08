Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы (1 день на страниц

# 1 — $

Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы (1 день на страницу) (с использованием библиотек) js. Например www.highcharts.com или аналогичных. Сайт содержит 1 график 3d и графики 2d Должно получиться: 1) Быстро (см. сроки) 2) Красиво (по дизайну только рекомендации) ТЗ не идеальное, буду вносить уточнения по мере поступления вопросов прямо в гугл-диске. Второе место – половина от суммы первого (+ возможность посоревноваться за альфа версию), если конечно достаточно участников конкурса будет -) Ссылка на ТЗhttps://drive.google.com/drive/folders/1a6Su-FKNTlTykYkSai2FNQnYfcTAoPjH?usp=sharing