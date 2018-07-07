Обменник автоматический qiwi-btc-qiwi

Веб-программированиеЗавершен1 заявка167 просмотров
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Требуется написать скрипт авто-обменника на block.io

6 лет назад
ivlonov
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$200
7 дней
Со временем проблемы у исполнителя, а делает все хорошо.
Хороший заказчик, проблем с оплатой нет, работаем очень давно, заказ далеко не первый.