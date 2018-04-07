Найти причину неработоспособности слайдера

На двух сайтах блок "Рекомендуем" (см. прикрепленный файл)

https://cesar.com.ua/ здесь работает

http://evex.in.ua/ здесь нет

Шаблон и движок те же, версии подключаемых скриптов jquery тоже.

Это не плагин/компонент и не управляется/не настраиватся в админке. Карусель ставилась ручками в файле шаблона главной страницы. Просто посмотрите код в отладчике хрома, например, и укажите причину. Правку внесу сам. Спасибо.