Найти причину неработоспособности слайдера

$2
Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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На двух сайтах блок "Рекомендуем" (см. прикрепленный файл)

https://cesar.com.ua/ здесь работает

http://evex.in.ua/ здесь нет

Шаблон и движок те же, версии подключаемых скриптов jquery тоже.

Это не плагин/компонент и не управляется/не настраиватся в админке. Карусель ставилась ручками в файле шаблона главной страницы. Просто посмотрите код в отладчике хрома, например, и укажите причину. Правку внесу сам. Спасибо.

6 лет назад
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
shelder
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
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