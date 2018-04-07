Сделать скрипт отправки коммерческого предложения PDF на email

Так, чтобы можно было указывать в форме отправки Имя, емейл получателя + сумму счета, которая подменяется внутри PDF. (имя по умолчанию - "Клиент холдинга", которое в форме будет меняться на "Владимир", "Героргий Александрович" итд)

Отправлять с ящика @yandex.ru (smtp) не в спам.

Хорошо бы контролировать возврат при ошибке в адресе (хотя можно и вручную может это делать с ящика).

Скорее всего многие уже делали такое - тема стандартная, нужно всем - скорее всего есть уже много заделов и готовых решений от прошлых заказчиков. Оставляйте заявки, договоримся.

Бюджет 1000р на базовую версию (отправка с [email protected]), и еще сколько-то на аналоги для разных продуктов (отправка с [email protected], [email protected], [email protected]) за доп.плату.