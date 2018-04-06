В опенкарт не скачиваются файлы

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Есть магазин на опенкарт, в карточке товара есть раздел "Документация", там есть файлы, которые загружаются через админку, но файлы не скачиваются с сайта, формат вообще значения не имеет, может модуль, еще что-то... нужна помощь

6 лет назад
bicagageyu
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад