Калькулятор расчета сайдинга с ценой для WordPress

Можно было добавлять размер, окон, дверей, углов, стен, фронтонов (с указанием их вариации: треугольником (классический), трапеция (монсарда), без монсарды) и указывать количество одноразмерных таких элементов.

Нужен калькулятор, что бы человек ввел только параметры дома и выбрал производителя и вид, тип сайдина (цокольный, виниловый или блок хайс (для неготочно нужен Н-профиль), производителя, коллекция, цвет).

При выборе цокольного или винилового сайдинга, у посетителя должен быть выбор вариантов отделки углов (другого цвета, производителя, коллекции цокольного сайдинга (это что бы он мог выбрать из списка), металлические. Цокольные углы можно использовать для отделки окон, дверей, внешних углов только для винилового и цокольного сайдинга. Виниловые доборы можно использовать только для винилового сайдинга. Комплектующие блок хауса можно использовать то для блок хауса и им еще необходимы крепежные элементы, но для некоторых коллекций.

Нужно, что бы калькулятор считал углы, софиты (возможность человеку выбирать, подшив обшивается софитами или панелями сайдингом (обезками, меньшать запас)), приоконки (без стыка), финишные, стартовые, j-профиля, внутренние углы, фаски, отливы на окна и фартук, соединительные планки или без них, расчет панелей сайдинга, обрешетки, пленки, утеплитель, саморезы, крепежные элементы при выборе некоторых коллекция блок хауса.

Посетитель мог указать, нужно ли ему утепление фасада и если да был, произведен расчет необходимых материалов.

В админке добавить комплектующие и панели сайдинга по производителям и коллекциям (это выводится на странице сайта для выбора посетителя) с из размерами и указывать на них цены в админке.

Возможность давать автоматически скидку отдельно для комплектующих и панелей, при наличии и отсутствия заказа монтажа, от объема заказа, без суммирования скидок но по максимальной при удовлетворении нескольких условий.

Нужно что бы в админке была возможность настройка калькулятора, это : добавить (отобразить на странице) отправки сметы продавцу на на почту (указанную в панели калькулятора) на покупку. Наличие установки маркера для принятия политики конфедициальности сайта перед отправкой сметы. Указать нужна доставка или нет. Все цены указываются в админке калькулятора. Необходима область "Примечания" к расчету и заказу.

Калькулятор должен не конфликтовать с мобильным плагином WPtouch и хорошо отображаться на нем.

Формировалась смета на покупку сайдинга, стоимости монтажа, контактами и названием сайта с логотипом в формате exel, с возможностью скачивания. При расчете должно показываться рабочая площадь стен.

Кажется ничего не упустил. Какие то особенности калькулятора при его создании уже будем обсуждать.