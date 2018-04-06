Калькулятор расчета сайдинга с ценой для WordPress

Для создания и доработки нескольких сайтов на постоянную работу В ОФИС нужен php программист (1C-Bitrix). [b]Обязанности:[/b] [list][*]Разработка новых проектов на CMS 1С-Битрикс. [*]Поддержка и сопровождение существующих проектов. [*]Разработка новых модулей и функционала. [*]Full stack, Back-end и Front-end [/list][b]Требования:[/b] [list][*]Высокий уровень знаний CMS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно было добавлять размер, окон, дверей, углов, стен, фронтонов (с указанием их вариации: треугольником (классический), трапеция (монсарда), без монсарды) и указывать количество одноразмерных таких элементов.
Нужен калькулятор, что бы человек ввел только параметры дома и выбрал производителя и вид, тип сайдина (цокольный, виниловый или блок хайс (для неготочно нужен Н-профиль), производителя, коллекция, цвет).
При выборе цокольного или винилового сайдинга, у посетителя должен быть выбор вариантов отделки углов (другого цвета, производителя, коллекции цокольного сайдинга (это что бы он мог выбрать из списка), металлические. Цокольные углы можно использовать для отделки окон, дверей, внешних углов только для винилового и цокольного сайдинга. Виниловые доборы можно использовать только для винилового сайдинга. Комплектующие блок хауса можно использовать то для блок хауса и им еще необходимы крепежные элементы, но для некоторых коллекций.
Нужно, что бы калькулятор считал углы, софиты (возможность человеку выбирать, подшив обшивается софитами или панелями сайдингом (обезками, меньшать запас)), приоконки (без стыка), финишные, стартовые, j-профиля, внутренние углы, фаски, отливы на окна и фартук, соединительные планки или без них, расчет панелей сайдинга, обрешетки, пленки, утеплитель, саморезы, крепежные элементы при выборе некоторых коллекция блок хауса.
Посетитель мог указать, нужно ли ему утепление фасада и если да был, произведен расчет необходимых материалов.
В админке добавить комплектующие и панели сайдинга по производителям и коллекциям (это выводится на странице сайта для выбора посетителя) с из размерами и указывать на них цены в админке.
Возможность давать автоматически скидку отдельно для комплектующих и панелей, при наличии и отсутствия заказа монтажа, от объема заказа, без суммирования скидок но по максимальной при удовлетворении нескольких условий.
Нужно что бы в админке была возможность настройка калькулятора, это : добавить (отобразить на странице) отправки сметы продавцу на на почту (указанную в панели калькулятора) на покупку. Наличие установки маркера для принятия политики конфедициальности сайта перед отправкой сметы. Указать нужна доставка или нет. Все цены указываются в админке калькулятора. Необходима область "Примечания" к расчету и заказу.
Калькулятор должен не конфликтовать с мобильным плагином WPtouch и хорошо отображаться на нем.
Формировалась смета на покупку сайдинга, стоимости монтажа, контактами и названием сайта с логотипом в формате exel, с возможностью скачивания. При расчете должно показываться рабочая площадь стен.
Кажется ничего не упустил. Какие то особенности калькулятора при его создании уже будем обсуждать.
- Похожие заказы
- $2000Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно оформить вывод атрибутов в виде многоколоночной таблицы. Информация будет выводиться на одном из табов продукта с помощью шорткода.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен опытный программист на МОД Х РЕВО для внесение мелких правок и всесторонней поддержки сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Ищем программиста на доработку поисковых систем на сайте на платформе вордпресс. Требуется понимание чужого кода.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! на [url=https://vetdoctor.kiev.ua/]сайте [/url]после восстановления сайта из резервной копии перестала работать форма заказа (обратный звонок) wordPress Сроки - 1-2 дня Оплата - договорнаяВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1)Нужно сделать переписку между пользователями на сайте доска объявлений как сделано на авито. 2)Также нужно сделать уведомление для всех пользователей которое можно разослать с админки. 3) В админки должна быть возможность читать переписку пользователей блокировать как админу ...Закрыт6 лет назад
Работа будет связана с steam api key Я знаю как выполнять запрос чтобы смотреть какие сейчас активные обмены есть на аккаунте. Так вот нужно чтобы эта статистика парсилась в админ панель (с указанием времени,предметов которые находятся ...Закрыт6 лет назад
Треба доробити сайт на WordPress (www.Sand.Show): доробити сторінки і зробити правки в уже існуючих сторінках. Правки такі: В моб. версії: 1. Так само, як і в "Різні шоу" заголовок в рамочці прилипає до верхнього краю, хоча там ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть несколько небольших доработок по ВП, ТЗ прикрепилВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть проект на Angular 4 с использованием админ панели ng2-admin. Нужно сделать генерацию страниц на сервере для данного для поисковых систем и социальных сетей. Адрес проекта http://www.zerba.co.il/Закрыт6 лет назад