Внесение мелких правок в сайт на МОД Х РЕВО

Для создания и доработки нескольких сайтов на постоянную работу В ОФИС нужен php программист (1C-Bitrix). [b]Обязанности:[/b] [list][*]Разработка новых проектов на CMS 1С-Битрикс. [*]Поддержка и сопровождение существующих проектов. [*]Разработка новых модулей и функционала. [*]Full stack, Back-end и Front-end [/list][b]Требования:[/b] [list][*]Высокий уровень знаний CMS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный программист на МОД Х РЕВО для внесение мелких правок и всесторонней поддержки сайта.
- Похожие заказы
- $2000Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Ищем программиста на доработку поисковых систем на сайте на платформе вордпресс. Требуется понимание чужого кода.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! на [url=https://vetdoctor.kiev.ua/]сайте [/url]после восстановления сайта из резервной копии перестала работать форма заказа (обратный звонок) wordPress Сроки - 1-2 дня Оплата - договорнаяВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1)Нужно сделать переписку между пользователями на сайте доска объявлений как сделано на авито. 2)Также нужно сделать уведомление для всех пользователей которое можно разослать с админки. 3) В админки должна быть возможность читать переписку пользователей блокировать как админу ...Закрыт6 лет назад
Работа будет связана с steam api key Я знаю как выполнять запрос чтобы смотреть какие сейчас активные обмены есть на аккаунте. Так вот нужно чтобы эта статистика парсилась в админ панель (с указанием времени,предметов которые находятся ...Закрыт6 лет назад
Треба доробити сайт на WordPress (www.Sand.Show): доробити сторінки і зробити правки в уже існуючих сторінках. Правки такі: В моб. версії: 1. Так само, як і в "Різні шоу" заголовок в рамочці прилипає до верхнього краю, хоча там ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть несколько небольших доработок по ВП, ТЗ прикрепилВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть проект на Angular 4 с использованием админ панели ng2-admin. Нужно сделать генерацию страниц на сервере для данного для поисковых систем и социальных сетей. Адрес проекта http://www.zerba.co.il/Закрыт6 лет назад
- $20
Нужно рипнуть сайт http://www.lkvrpark.com/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подскажите как исправить отправку сообщения? Дело в том что если отправить письмо с адреса ([email protected]) то на почту приходит письмо от кого с адресом от хостинга ? ( [email protected] ) с другими почтами работает нормально. Такое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад