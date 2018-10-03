Доробити сайт www.Sand.Show на WordPress

Требуется написать скрипт калькулятора жалюзи. 1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP). 2. Выбор типа жалюзи. По умолчанию первый из списка. Выбор типа по параметру. Смена картинки фона типа жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Треба доробити сайт на WordPress (www.Sand.Show): доробити сторінки і зробити правки в уже існуючих сторінках. Правки такі:
В моб. версії:
1. Так само, як і в "Різні шоу" заголовок в рамочці прилипає до верхнього краю, хоча там має бути віддаль. І так в усіх статтях.
2. статті про Херсон відео величезне, не вміщається в екран. Так само величезне відео в статті про Белград.
3. Текст зліва дуже прилипає до краю, має бути трохи білого поля, а то незручно читати.
4. Назви статей на білому фоні (в Новини) надто крупним шрифтом написані, нема полів білих справа і зліва, надто великі проміжки між строчками (проміжки по вертикалі).
5. Зробіть, будь-ласка, клікабельним також біле поле з текстом (назвою статті в Новини)
6. Поставте 5 статей підряд і в мобільній і в комп. версії (так, як перші 2)
7. Зараз в мобільній версії негарно виглядає, що Подорож до Белграду іншим шрифтом і іншого розміру (не Андіка)
8. Назва останньої статті (Белград), номера сторінок та Написати повідомлення зараз надто близько одне до одного.
9. В усіх статтях в мобільному вертикальні фото стиснуті по ширині і розтягнуті по висоті.
В усіх версіях:
10. "Залиште відгук" має бути на кольорі попереднього поля. Зараз воно на білому, а попереднє поле сіре.
11. Зробити однакові вертикальні поля навколо заголовків (верхнє -більше, нмжнє -менше, але в усіх блоках однаково).
Прикріплюю дизайни сторінок, які треба зробити і структуру сайту. Цікавить ціна роботи варіант A —зробити всі сторінки, вар. Б—всі, окрім тих, що на сірому фоні в файлі "структура". Обов'язково пишіть точну вартість роботи і терміни виконання. З виконавцем підписуємо договір.
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