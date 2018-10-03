Доробити сайт www.Sand.Show на WordPress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки196 просмотров
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Треба доробити сайт на WordPress (www.Sand.Show): доробити сторінки і зробити правки в уже існуючих сторінках. Правки такі:

В моб. версії:

1. Так само, як і в "Різні шоу" заголовок в рамочці прилипає до верхнього краю, хоча там має бути віддаль. І так в усіх статтях.

2.  статті про Херсон відео величезне, не вміщається в екран. Так само величезне відео в статті про Белград.

3. Текст зліва дуже прилипає до краю, має бути трохи білого поля, а то незручно читати.

4. Назви статей на білому фоні (в Новини) надто крупним шрифтом написані, нема полів білих справа і зліва, надто великі проміжки між строчками (проміжки по вертикалі).

5. Зробіть, будь-ласка, клікабельним також біле поле з текстом (назвою статті в Новини)

6. Поставте 5 статей підряд і в мобільній і в комп. версії (так, як перші 2)

7. Зараз в мобільній версії негарно виглядає, що Подорож до Белграду іншим шрифтом і іншого розміру (не Андіка)

8. Назва останньої статті (Белград), номера сторінок та Написати повідомлення зараз надто близько одне до одного.

9. В усіх статтях в мобільному вертикальні фото стиснуті по ширині і розтягнуті по висоті.

В усіх версіях:

10. "Залиште відгук" має бути на кольорі попереднього поля. Зараз воно на білому, а попереднє поле сіре.

11. Зробити однакові вертикальні поля навколо заголовків (верхнє -більше, нмжнє -менше, але в усіх блоках однаково).

 Прикріплюю дизайни сторінок, які треба зробити і структуру сайту. Цікавить ціна роботи варіант A —зробити всі сторінки, вар. Б—всі, окрім тих, що на сірому фоні в файлі "структура". Обов'язково пишіть точну вартість роботи і терміни виконання. З виконавцем підписуємо договір.

WordPress
6 лет назад
Tym
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
tyzberd
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$9
13 дней
З плюсів - Євгеній був на зв'язку, вносив свої корисні пропозиції, прислухався до моїх побажань, підказував по питаннях хостінгу, ту частину роботи яку зробив оцінив символічно. З мінусів - терміни виконання: замість 2х тижнів не завершив проект за 6 місяців (12 квітня по 2 жовтня)
Все хорошо. Дария на связи, работу оплачивает. Приятно работать. Я не правильно оценил объём работ и свободное время, поэтому затянул с сроками.
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