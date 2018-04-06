Создать форму для заказа фото онлайн

Привет всем. пишите сумму своюCMS WordpressНеобходимо создать форму заказа фото онлайн по следующему тз: В приложении - схематическое изображение формы заказа.

Сначала выбираем метод печати (в зависимости от него подтягиваются характеристики материал и формат):

- Форматная

- Широкоформатная

- Печать на холсте

Далее Выбор фото и характеристики к нему (согласно методу печати).

Возможность добавить сколько угодно фото.

К каждому фото появляется строка выбора кол-ва, материалла, формата и сумма считается.

Под всеми загруженными фото должна быть сумма ИТОГО. (если сумма заказа превышает 200 грн - способ оплаты предлагает только картой). и привязывается вукомерс оплата

*В цену....

Контактные данные.

Способ доставки (Самовывоз, Доставка курьером - появляется графа для указания адреса, Доставка НП - появляется графа для указания отделения НП)

Способ оплаты (Наличные, Оплата картой - подтягивается платежная система).

Установка галочки "Согласен с условиями" (ссылка на условия во всплывающем окне).

Кнопка заказать.

Текст со звездочкой.

Важно! Хотелось бы ограничение по весу до 100 Мб. Возможно?

Текст после оформления заказа:

Ваш заказ № 0001 принят. (Номер заказа - циферный, четырехзначный)

Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.И на почту приходит клиенту и нам письмо в котором все данные список с название фото и их ко-вом, выбранным материалом, форматом и суммой. И общая сумма итого. а также циферный номер заказа. ФОто должны загружаться на сервер.*Формулы для расчета стоимости каждого метода печати пропишем когда приступим к работе.В Контакт форм 7 реализовать это не удалось. Пишите те, кто реально может написать такую форму, а не давайте я попробую.