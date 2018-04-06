Создать форму для заказа фото онлайн

Требуется написать скрипт калькулятора жалюзи. 1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP). 2. Выбор типа жалюзи. По умолчанию первый из списка. Выбор типа по параметру. Смена картинки фона типа жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем. пишите сумму своюCMS WordpressНеобходимо создать форму заказа фото онлайн по следующему тз: В приложении - схематическое изображение формы заказа.
Сначала выбираем метод печати (в зависимости от него подтягиваются характеристики материал и формат):
- Форматная
- Широкоформатная
- Печать на холсте
Далее Выбор фото и характеристики к нему (согласно методу печати).
Возможность добавить сколько угодно фото.
К каждому фото появляется строка выбора кол-ва, материалла, формата и сумма считается.
Под всеми загруженными фото должна быть сумма ИТОГО. (если сумма заказа превышает 200 грн - способ оплаты предлагает только картой). и привязывается вукомерс оплата
*В цену....
Контактные данные.
Способ доставки (Самовывоз, Доставка курьером - появляется графа для указания адреса, Доставка НП - появляется графа для указания отделения НП)
Способ оплаты (Наличные, Оплата картой - подтягивается платежная система).
Установка галочки "Согласен с условиями" (ссылка на условия во всплывающем окне).
Кнопка заказать.
Текст со звездочкой.
Важно! Хотелось бы ограничение по весу до 100 Мб. Возможно?
Текст после оформления заказа:
Ваш заказ № 0001 принят. (Номер заказа - циферный, четырехзначный)
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.И на почту приходит клиенту и нам письмо в котором все данные список с название фото и их ко-вом, выбранным материалом, форматом и суммой. И общая сумма итого. а также циферный номер заказа. ФОто должны загружаться на сервер.*Формулы для расчета стоимости каждого метода печати пропишем когда приступим к работе.В Контакт форм 7 реализовать это не удалось. Пишите те, кто реально может написать такую форму, а не давайте я попробую.
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