Поменять форму обратной связи – интеграция с lp-crm

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки116 просмотров
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1.Скопирован сайт, нужно поменять почту на которую будет приходить заказ. 

2. Интегрировать с lp-crm  

Стоимость и время работы. 

6 лет назад
guest_1523011455163
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад