Настройка шаблона под определенные задачи

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Всем привет

Нужно вордпресс шаблон настроить, установить на хост и адаптировать под определенные нужды.

Все подробности кандидатам.

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6 лет назад
Kuznec0v
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад