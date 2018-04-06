Выгрузка данных через API

Сделать автоматическое размещение заявок в каталоге статей в категории "Заявки" На сайте установлено два модуля - конструктор форм (формирует письмо и отправляет его юзеру и админу) - каталог статей (выводит статьи в разных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется
1. выгрузка поисковых запросов через API из сервиса http://allpositions.ru/help/api/ http://joxi.ru/Dr8RJKBikeMDX2?d=1 и укладка их в гугл таблицы с разделенеим по проектам
2. Нужно выгружать данные через API Яндекс вебмастера и укладывать данные в гугл таблицу
YWM запросы http://joxi.ru/gmvpyRBixYvyNA?d=1
Страницы в поиске http://joxi.ru/RmzEJXGIWoRXdr?d=1
YWM Проблемы на сайте http://joxi.ru/GrqjnM7UNgknkm?d=1
Ссылочную массу http://joxi.ru/p27aN8BU0eW33r?d=1
В заявке желательно указать цену за работу и сроки
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