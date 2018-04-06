Выгрузка данных через API

Требуется

1. выгрузка поисковых запросов через API из сервиса http://allpositions.ru/help/api/ http://joxi.ru/Dr8RJKBikeMDX2?d=1 и укладка их в гугл таблицы с разделенеим по проектам

2. Нужно выгружать данные через API Яндекс вебмастера и укладывать данные в гугл таблицу

YWM запросы http://joxi.ru/gmvpyRBixYvyNA?d=1

Страницы в поиске http://joxi.ru/RmzEJXGIWoRXdr?d=1

YWM Проблемы на сайте http://joxi.ru/GrqjnM7UNgknkm?d=1

Ссылочную массу http://joxi.ru/p27aN8BU0eW33r?d=1

В заявке желательно указать цену за работу и сроки