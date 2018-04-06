1, Сделать ЧПУ нормальными, сгенерирорвать у всех товаров и категорий 2. Настроить и установить доставку Сдек 3. Доделать картинки у пробников при заказе 4. исправлить меню на странице товаров
Wordpress. Пользовательское голосование за видеоролики
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Сайт на Wordpress. Пользовательское голосование за видеоролики truelie.ru У каждого деятеля на странице по мимо краткой биографии идут списком обещания. Обещание состоит из текста + видео. Каждое обещание завернуто в спойлер, а спойлеры расположились по годам во вкладках. Пример: https://truelie.ru/russia/politicians-russia/putin-vladimir-vladimirovich/Вкладки и спойлеры сделаны с помощью двух плагинов: shortcodes ultimate и Advanced Custom Fields PRO, оба официальные. С помощью Advanced Custom Fields PRO добавлены поля в одиночную запись, а вкладки и спойлеры обернуты с помощью shortcodes, эдакий симбиоз двух плагинов в одном месте. В этом плане все устраивает, удобно и работает. Задача состоит в следующем: к каждому обещанию необходимо прикрутить пользовательское голосование. Потому как не мы будем следить и выносить вердикт было данное обещание выполнено или нет, а пользователи сайта. Что должно быть, как я это вижу: 1. У каждого спойлера должен быть свой якорь (ниже для чего он нужен). Уникальный якорь должен добавляться автоматически при появлении/добавлении очередного обещания, т.е. спойлера. Незнаю как он будет генерироваться, может быть имя вкладки (год) + текущее время, или еще как. 2. Каждому спойлеру также автоматом добавляется уникальное голосование (т.е. они сами каким-то макаром должны создаваться :))). Там будет несколько пунктов, точно еще не решил, но примерно так: Выполнил ли ..... данное обещание? – Да, Нет, Выполнил частично, Не было возможности.. 3. После того, как пользователь выбрал один из пунктов, появляется модальное окно с предложением поделиться увиденной информацией в соц.сетях. Нажав на одну из кнопок соц.сетей отправляем урл с якорем конкретного обещания (вот для чего якорь), соответственно заголовок, описание и видео тоже должны прикрепиться в сообщение и именно с этого спойлера. 4. После того, как пользователь отправил сообщение в соц.сеть, предлагаем ему прокомментировать свой выбор в комментариях на сайте. Если он нажал на кнопку согласия в этом модальном окне, то в комментарий прикрепляем блок с урл с якорем (может заголовок также), мол этот комментарий оставлен к данному обещанию. 5. По нажатию на ссылку с якорем (в комментариях или где-то на просторах сети) пользователь попадает в тот самый спойлер. Соответственно должна открываться вкладка (год) + спойлер в этой вкладке. 6. Само голосование доступно только зарегистрированным пользователям, эдакая защита от накрутки. Гостям вместо вариантов ответа выводим блок с данными (количество проголосовавших и процент за каждый вариант), а ниже сообщение о том, что мол авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтоб участвовать в опросах. Вот примерно так. Работаю по факту или поэтапно. Бюджет от 5 т.р. Жду ваших предложении. Пишите стоимость и Ваш скайп.
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