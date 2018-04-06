Создание на странице сайта "Карты ПВЗ" Boxberry

Сайт Kidzlandia.ru

На сайте есть раздел Контакты (https://kidzlandia.ru/kontakty) в котором при нажатии на словах "Дополнительные офисы самовывоза" или на картинке под этими словами появляется карта с Пунктами самовывоза.

Необходимо сделать что-то похожее на это:

https://jili-bili.ru/dostavka/moskva

т.е. при попадании на страницу контактов клиент увидит все ПВЗ без дополнительных кликов (желательно, чтобы при этом он видел родной город (GeoIP)).

Доступ к API боксберри и необходимым ключам есть

Информация по API

http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/

Для JSON и SOAP на сайте Boxberry есть примеры интеграции php

Обязательные требованияОплата Сбербанк, Я.Деньги, Безопасная сделка.

Огромная просьба в предложении писать стоимость работ (прошу Вас экономить свое и мое время).