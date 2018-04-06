Создание на странице сайта "Карты ПВЗ" Boxberry

Разработка и внедрение виртуального помощника (ChatBot).Целью работы является разработка и внедрение виртуального помощника (анг. Chatbot), дающий возможность получить ответы на некоторые вопросы касающиеся образования(конкретно план занятий, расписание ,информацию о учителях, информацию о университете, его отделениях ...
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Сайт Kidzlandia.ru
На сайте есть раздел Контакты (https://kidzlandia.ru/kontakty) в котором при нажатии на словах "Дополнительные офисы самовывоза" или на картинке под этими словами появляется карта с Пунктами самовывоза.
Необходимо сделать что-то похожее на это:
https://jili-bili.ru/dostavka/moskva
т.е. при попадании на страницу контактов клиент увидит все ПВЗ без дополнительных кликов (желательно, чтобы при этом он видел родной город (GeoIP)).
Доступ к API боксберри и необходимым ключам есть
Информация по API
http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/
Для JSON и SOAP на сайте Boxberry есть примеры интеграции php
Обязательные требованияОплата Сбербанк, Я.Деньги, Безопасная сделка.
Огромная просьба в предложении писать стоимость работ (прошу Вас экономить свое и мое время).
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