WordPress, Bitrix24, Poster

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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Требуется разработчик, который сможет интегрировать/синхронизировать данные  между сайтом на wordoress (личный кабинет) - riocamp.ru , Bitix24 и Poster, пост терминалы, браслеты.

Оплата, товар и прочее.

WordPress
6 лет назад
daniil_shakhray
Даниил Шахрай 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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