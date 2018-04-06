Вывести кто онлайн через базу данных ?

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок368 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вывести в админку кто сейчас онлайн на сайте авторизованные пользователи список с именами   + нужно вывести на страницы объявления где указано имя пользователя онлайн он или офлаин.

Может кто поделится скриптом с инструкцией?

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Анимирировать div блок скриптом

    $9

    Добрый день! Нужно анимировать блок. Образец прикреплен. Задача. При нажатие на цифру происходит открывание ячейки при повторном нажатие закрывание. Нужен что бы один скрипт открывал и закрывал каждую ячейку по отдельности. Верстка есть! Нужно только анимировать! Оплата Яндекс, Вебмания, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт Joomla почистить от вирусов.

    сайт заражен каким то вирусом, включается редирект. сайт на старой версии джомла, нужно почистить и обновить до последние версии или перенести на последнюю версию www.parket-kolomna.ru скажите что лучше сделать и сколько стоить будет

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить второй язык на сайте на Битрикс

    Здравствуйте! Есть сайт на лицензии Битрикс Стандарт, 16.5.4 (ссылку на сайт и доступы сброшу тем, кто откликнется) Сейчас на сайте украинский язык, нужно добавить второй язык - русский. В начале заявки пишем кодовое слово: "Язык".

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Запустить php artisan bowhead

    Привет , кто знает как без docker контейнера запустить это https://github.com/joeldg/bowhead через php artisan bowhead в консоле или апаче? в апаче при запросе dummyexample.com/bowhead/public/ в логе [05-Apr-2018 13:07:34 UTC] PHP Parse error:  parse error, expecting `"identifier (T_STRING)"' or ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс

    требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень.  Главное гармоничность с цветовой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Авторизация по ЭЦП на PHP

    Нужен человек который сможет реализовать авторизацию/регистрацию/подпись по ЭЦП   http://pki.gov.kz/index.php/ru/razrabotchikam Сайт разрабатывается на PHP.   Интересует те кто уже занимался данной работой.  PS: буду благодарен любым предложением и информацией по теме.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею

    $100

    Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею Сделать качественную фильтрацию и оптимизацию страниц. Если кому интересно -  для портфолио и участия в проекте. Сайт написан на WordPress Сейчас денег нет. но есть баз моделей и хотелось бы сделать качественную ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Надо на сайт кеширование в файлах

    Нужно подправить или поставить свою функцию кеширования в файлах (вобщем как проще) на этот раздел [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fagronationale.ru%2Ff%2F]agronationale.ru/f/[/url]  Кеш сделан, файлы сохраняются, но все равно осталось множество запросов к мускулю при каждом открытии страницы.  Подробнее в тз.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад