Надо на сайт кеширование в файлах

Нужно подправить или поставить свою функцию кеширования в файлах (вобщем как проще) на этот раздел agronationale.ru/f/

Кеш сделан, файлы сохраняются, но все равно осталось множество запросов к мускулю при каждом открытии страницы.

Подробнее в тз.