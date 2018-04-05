Оценка и выполнение Технического задания для программистов

Доброго времени суток! Необходимо выполнить ТЗ для программистов. Есть техническое задание для сайта http://jer.kz/ (объявления недвижимости) , которое находится по ссылке на Гугл документы: https://drive.google.com/open?id=1Gr4Ey1HL2efeRtgfx4zblm-5K6LFQ8A2A5W7F6_rKR8

Необходимо оценить стоимость работы и сроки выполнения этого задания вами.

Дополнительная информация:

Сайт собран при поддержке и на платформе Pilot Group http://www.pilotgroup.net/

*Большим плюсом будет знание и умение работать с мобильными приложениями (ios \ android)

Задавайте все вопросы и лучше уточняйте, если вам что то было неясно.