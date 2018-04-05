Яндекс настроен http://prntscr.com/j162u4, деньги с карты списываются http://prntscr.com/j16co3, но на сайт не доходят, в логах два ответа 200 и 302 46.53.177.217 - - [05/Apr/2018:13:10:42 +0300] "GET /index.php?route=checkout/failure HTTP/1.0" 200 6865 "https://money.yandex.ru/pay/paymentresult.xml?orderN=nk-43IZzIy1RrKoVO-weJ6oX37QZ.007b.201804&requestid=f0682fb3-7e23-4ce7-9faf-8f04aa0f3a7a&cps_card=427229******5663&merchant_order_id=1522922885889_C2WA&skr_env=desktop&cps_bindCard=true&reason=success&status=success&RC=00&sum=5.00" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; ...
Оценка и выполнение Технического задания для программистов
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Доброго времени суток! Необходимо выполнить ТЗ для программистов. Есть техническое задание для сайта http://jer.kz/ (объявления недвижимости) , которое находится по ссылке на Гугл документы: https://drive.google.com/open?id=1Gr4Ey1HL2efeRtgfx4zblm-5K6LFQ8A2A5W7F6_rKR8
Необходимо оценить стоимость работы и сроки выполнения этого задания вами.
Дополнительная информация:
Сайт собран при поддержке и на платформе Pilot Group http://www.pilotgroup.net/
*Большим плюсом будет знание и умение работать с мобильными приложениями (ios \ android)
Задавайте все вопросы и лучше уточняйте, если вам что то было неясно.
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